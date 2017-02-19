第八届亚冬会开幕式在日本札幌盛大开幕

哈通社札幌 -- 2月19日，第八届亚洲冬季运动会开幕式如期在阿斯塔纳时间13时拉开序幕。伴随着札幌交响乐园长达15分钟激昂的开场乐，日本皇太子德仁隆重入场，并宣布第8届亚冬会开幕。

滑雪项目5届冠军叶尔多斯•阿赫玛蒂耶夫高举国旗带领哈萨克斯坦代表团入场。



第八届亚冬会将持续至26日。本届亚冬会设11个大项共64块金牌。我国派出153名运动员参加本届亚冬会。其中包括花样王子丹尼斯•谭、花样滑冰新秀叶丽扎贝特•图尔森巴耶娃、速度滑冰运动员叶卡捷琳娜•阿伊多娃和滑雪运动员尼古拉等众多名将。



每四年一届的亚洲冬季运动会于1986年开始举办。日本札幌市成为第一届（1986年）和第二届（1990年）亚冬会主办城市。



第三届亚冬会于1996年在中国哈尔滨举行。首次参加该赛事的我国代表团共摘获31枚奖牌（14金9银8铜），位居奖牌榜第二位。



1999年，韩国江原道市主办第四届亚东会。我国代表团最终以10金8银7铜牌的成绩位列奖牌榜第三位。



2003日本青森和2007中国长春亚东会上，哈萨克斯坦运动员表现不佳，分别获得20枚（7金7银6铜）和18枚奖牌（6金6银6铜），位居奖牌榜第四。



2011年，阿斯塔纳和阿拉木图市联合举办第七届亚洲冬季运动会。来自26个国家的843名运动员争夺11个冬季项目的奖牌。我国共派出169名运动员参加比赛，并以32金21银17铜牌的成绩首次占据奖牌榜榜首。



截至目前，我国代表团共参加五届亚冬会比赛，并获得164枚奖牌（69金51银44铜）。



【记者：坤苏勒坦•沃塔尔拜 编译：昂哈尔 审校：金桥】









