中国企业将投资“霍尔果斯-东大门”经济区

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦国家铁路股份公司表示，该公司正在同中国投资方洽谈，计划吸引更多中方投资建设"霍尔果斯-东大门"专项经济区。

据悉，哈国铁公司代表团2月访问了中国上海，并同中国远洋海运集团有限公司及连云港港口股份有限公司代表举行了会谈。期间，各方就"霍尔果斯-东大门"专项经济区建设方案实施期限及直接投资相关事宜进行了讨论，并达成了具体协议。



根据同中国远洋海运集团有限公司及连云港港口股份有限公司签署的合作文件，投资项目将在2017年6月1日前落实完成。



据了解，该项目系根据纳扎尔巴耶夫总统关于在发展基础设施项目开发中大力吸引国际大型跨国企业的相关要求实施。



"霍尔果斯-东大门"专项经济区是哈萨克斯坦"光明大道"计划与中国"一带一路"计划中重要的一环。



中国远洋海运集团有限公司旗下拥有超过1100艘远洋货轮（总吨位超8500万吨），是世界第四大海运集团。



两家中国大型企业的投资，将有助于"霍尔果斯-东大门"经济区与全球综合运输和物流流程的接轨，并为其快速发展提供有力地帮助。



【编译：木合塔尔·木拉提】