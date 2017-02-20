体育运动委员会主席：今天的银牌仅仅是一个开始......

哈通社札幌 - 哈萨克斯坦体育运动委员会主席耶勒斯亚尔•卡纳哈托夫2月20日在札幌接受了哈通社记者昆苏力坦•沃塔尔拜的专访，就哈萨克斯坦运动员在第八届亚洲冬季运动会上的表现发表了自己的看法。

"大赛真正有挑战性和观赏性的项目才刚刚拉开帷幕。您瞧，今天哈萨克斯坦收获了第一枚奖牌。我相信，未来几天，我们还将得到更多的奖牌。总体而言，我国运动员们为此次比赛，进行了充分的准备。在来日本之前，不少运动员还立下了‘军令状'，宣称不拿奖牌不回国。所以说，今天的奖牌不过是我国运动员们在亚冬会上获奖的开始而已。"卡纳哈托夫说。



在采访中，委员会主席强调，此次哈萨克斯坦代表团的运动员普遍较为年轻。



"我国大多数知名的运动员，都在参加正在举行的冬季项目世界杯赛事，因此，此次代表哈萨克斯坦参加亚冬会的选手，普遍是较为年轻的运动员。但这些运动员都做了充分的训练和准备，且其中不乏强手。因此，我有理由相信，哈萨克斯坦将在本届亚冬会上斩获许多奖牌。" 卡纳哈托夫说。



值得一提的是，在今天举行的女子1.4公里个人竞速古典式比赛中，哈萨克斯坦运动员埃琳娜•阔勒梅娜获得了一枚银牌。



今天（2月20日）是亚冬会第二个比赛日，哈萨克斯坦运动员将参加6各运动项目的比赛。其中包括，冰壶、高山滑雪、冰球、单板滑雪和速度滑冰等比赛项目。



本届亚冬会，哈萨克斯坦共派出153名运动员。



【记者：昆苏力坦·沃塔尔拜 编译：木合塔尔·木拉提】