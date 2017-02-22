外交部就吉总统相关言论向吉尔吉斯斯坦递交照会

哈通社阿斯塔纳-- 据外交部消息，外交部副部长霍伊希巴耶夫21日召见吉尔吉斯斯坦驻哈使馆临时代办托克托穆谢夫，向他递交照会，对吉总统阿塔姆巴耶夫17日在接受欧洲新闻电视台采访时所发表的有关哈萨克斯坦的言论感到不解和不满。

消息称，霍伊希巴耶夫当天召见托克托穆谢夫表示，此前，吉国政府在多个场合肯定了哈方在帮助解决其国内2010年发生的危机中所发挥的作用，许多国际组织对此也给予了积极肯定。自从2010年4月吉国内发生危机的第一天起，哈萨克斯坦政府就向兄弟的吉尔吉斯人民提供了大量援助，实实在在地支持了吉尔吉斯人民。为了支持邻国的农业生产，哈方还迅速向吉方提供了大量的燃油和种子。当时总计向吉尔吉斯斯坦提供了1106万美元的人道主义援助。哈萨克斯坦外交部2010年5月19日发表的声明完全能够证明这一点。这种人道主义援助极大地减轻了危机造成的创伤。



霍伊希巴耶夫说，发展同周边国家睦邻友好关系是哈萨克斯坦周边外交的一贯方针。哈方将一如既往地从战略高度和长远角度看待哈吉关系，将两国关系置于周边外交的优先方向。



【编译：金桥】