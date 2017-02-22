世博会第三次国际参展方会议举行

哈通社阿斯塔纳 --阿斯塔纳世博会第三次国际参展方会议22日在首都独立宫举行。

世博会运营公司执行主席叶西莫夫、世博会专员卓什巴耶夫、阿斯塔纳市长伊谢克舍夫致辞。



叶西莫夫表示，需尽快完成世博会国家馆移交工作。许多参展方已开始实施国家馆装饰工作。距离世博会开幕只剩108天。因此各参展方应尽快完成国家馆装饰与内容填充工作。哈方将提供全方位协助，启动一窗式服务中心，为各参展方提供签证办理、税务、银行、保险等服务。



据叶西莫夫介绍，世博园区已建成上千座公寓，供各国国家馆工作人员住宿。此外，世博会运营公司还特意为高级别贵宾准备342座公寓。





卓什巴耶夫表示，世博会期间，我国将举办上合组织峰会、能源与旅游领域部长级会议、国际妇女论坛、伊斯兰合作组织科学与技术峰会等许多国际活动。





伊谢克舍夫表示，阿斯塔纳将以舒适、美好、安全的环境迎接世博会游客。为确保世博会安全顺利举行，市内将增设3000余个监控摄像头，并有9000余名安保人员维持社会秩序并保障公共安全。世博会期间，阿斯塔纳市政府将全力保障游客安全。此外，市政府还将购入380辆舒适型公共汽车，为游客提供更加便利、舒适、安全的交通服务。



阿斯塔纳世博会将于6月10日至9月10日举行。世博会主题为"未来能源"，将展示能源效率和替代能源领域的新技术。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】