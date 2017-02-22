纳扎尔巴耶夫反驳成吉思汗系哈萨克人之说

哈通社阿拉木图--国家科学院成立70周年纪念大会22日在阿拉木图举行。纳扎尔巴耶夫总统出席大会并致辞。

期间，总统回答了未来的哈萨克青年的标准是什么的问题。



纳扎尔巴耶夫说："有人说托米丽斯女王和成吉思汗是哈萨克人，对此，我深感遗憾，难道我们就没有别的话题可聊了吗，我们总是喜欢回头看，可是人总是要向前走，向前看呀，是时候向前看了。英国前首相托尼•布莱尔在英国议会讲的一句话很有哲理。他说：‘伟大的大不列颠有过伟大的历史，但我们不可能长期生活在博物馆里，现在是时候让人们坐在电脑前了。'在座的学者们是我们学习的榜样和标杆，你们应该教年轻一代做人和做学问的基本道理。许多人提出未来哈萨克青年的标准是什么的问题，当然，问题的提出是必然的。我们这一代带领国人在辽阔的哈萨克大地建立了独立自主的国家。青年是国家的财宝，是我们的未来，我们的一切事业的继承者。当代青年应当怀揣梦想，应当志存高远，应当把捍卫国家的主权当做自己神圣的任务，同时要真正当好民族文化的传承者。"



纳扎尔巴耶夫说："当今世界科学技术突飞猛进，知识更新日益加快。经济建设的顺利推进需要知识的支撑，青年人只有不断地学习才能创新，只有勇于创新,才能立足于时代。为此，我们的青年一代不仅要掌握母语，同时还要精通英语。只有这样，哈萨克青年才能在竞争激烈的国内外环境中创业、守业。"



【编译：金桥】