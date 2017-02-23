联合国秘书长敦促各国采取行动帮助南苏丹等四国摆脱饥荒

哈通社阿斯塔纳 -- 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯2月22日在纽约的记者会上指出，南苏丹、索马里、也门和尼日利亚四国正面临严重的粮食短缺状况。他敦促国际社会竭尽全力，动员各方提供支持，对冲突各方施加政治压力，并对人道主义行动提供资助。

联合国秘书长古特雷斯22日在纽约的记者会上指出，目前，南苏丹、索马里、也门和尼日利亚东北部有2000多万人面临严重的粮食短缺状况。在南苏丹，两个县已经宣布遭受饥荒影响，近500万人迫切需要食物。数以百万计的人们罹患严重营养不良、只能勉强维生。他们通过宰杀动物、预支来年谷物的方式充饥。在尼日利亚东北部，约有510万人面临严重的粮食短缺。妇女和女童的处境更加危急，近50万儿童处于严重急性营养不良的状态。即使可以勉强维持生存，饥荒也可能影响他们终生的健康和发展。在索马里，粮食价格飙升，动物大量死亡。今年约有100万5岁以下的儿童将罹患严重营养不良。也门也面临着全球最严重的粮食短缺情况，约有730万人需要紧急援助。



古特雷斯敦促国际社会竭尽所能，动员各方提供支持，对冲突各方施加政治压力，并对人道主义行动提供资助。



古特雷斯："如果国际社会不立即采取行动，这场饥荒将很快影响到其他地区和国家。我们已经面临悲剧的发生；我们必须避免它成为一场灾难。如果国际社会采取果断行动，灾害是可以避免的。"



古特雷斯表示，联合国各机构已经为所有这些国家制定了救援计划，并正在加大应对力度。在尼日利亚东北部，人道主义者正在向超过200万人提供粮食援助。联合国计划今年为南苏丹的580万人、索马里的550万人和也门的830万人提供援助。古特雷斯指出，联合国还将加强人道主义和发展机构的合作，并希望为这些国家建立长期的抵御冲击的能力。



古特雷斯表示，联合国现在面临的最大障碍之一是资金短缺。今年为这四个国家提供人道主义行动需要超过56亿美元。为了避免灾难升级，联合国在三月底至少需要44亿美元，但目前只获得了9000万美元的资助。他说，资金短缺已经迫使世界粮食计划署自去年以来将也门的粮食配额减少了一半以上。没有新的支持，严重粮食危机将在几个月内继续恶化。



联合国发展计划署署长克拉克（Helen Clark）、联合国副秘书长兼紧急救济协调员奥布莱恩（Stephen O'Brien）、粮食计划署执行主任库桑（Ertharin Cousin）和儿基会副执行主任福赛斯（Justin Forsyth）也在当天的记者会上对这四个国家的人道局势进行通报并提出建议。