哈萨克斯坦著名景点介绍：乌勒套山

乌勒套山位于卡拉干达州，是该州著名旅游景点之一。海拔高度达1133米，最高峰为阿克梅希特峰。这里的植物资源极为丰富，共有167种不同种类的植物，其中90种为医药植物。

每逢春季，会有上百种鸟类从印度、地中海地区、亚洲、非洲迁移此处。它们或栖息游弋，或展翅翱翔，尽情的享受高山美景带给它们的欢乐与自由，与大自然融为一体，构成了一幅美丽的自然画卷。





乌勒套自古以来就是哈萨克人主要的聚居地之一，是哈萨克各阶层人士经常举行大型集会的地方，他们在这里叙说情谊、交流感情。





十二世纪至十三世纪期间，突厥部落人民为奠定突厥部落根基之一的阿拉沙汗（Алаша хан/Alasha han），特意在乌勒套山建设了一座陵墓。阿拉沙汗的美名与事迹永远流传于阿尔泰、乌拉尔、棵里木、北高加索和乌兹别克民族的百姓文学著作。此外，金帐汗国的大汗托克塔木斯（Тоқтамыс/Tokhtamys）、汗国大统领叶德盖（Едіге/Edige）也葬于此处。伟大的铁木尔汗（Ақсақ Темір/Akhsakh Temir）1391年在阿勒腾硕克（Алтыншоқы/Altynshokhy）山脉的石板上记下了自己的事迹。成吉思汗长 子术赤的汗宫也坐落于此处。





【编译：昂哈尔 审校：金桥】



