哈萨克斯坦公布空气质量最差的九大居民点 阿斯塔纳 阿拉木图上榜

哈通社阿斯塔纳--能源部国家气象总局23日向媒体发布2016年度空气质量排名最差的9个居民点，阿斯塔纳、阿拉木图等上榜。

2016年，国家气象总局对全国46个居民点空气质量进行了检测。其中27个为空气质量相对较好的居民点，10个较差，9个为最差的居民点。



空气质量最差的10个居民点依次是：阿拉木图、阿斯塔纳、阿克托别、巴尔喀什、杰兹卡兹甘、铁米尔套、卡拉干达、奇姆肯特、阿凯。



空气质量较差的10个居民点依次是：江阿塔斯、奥斯卡曼、里德、克孜勒奥尔达、塔拉兹、塞梅、楚河市、彼得罗巴甫尔、格卢博科耶、别伊涅乌。



空气质量较好的25个居民点是：突厥斯坦、塔勒迪库尔干、斯捷普诺戈尔斯克、阿克塞、阔克谢套、库勒萨热、萨兰、肯套、阿克苏、江阿吾赞、济良诺夫斯克、鲁德内、叶克巴斯图兹、库斯塔奈、巴甫洛达尔、乌拉尔、阿克套、阿特劳、卡拉套、别列佐夫卡、亚尼瓦尔塞沃、库尔代、托热塔姆、卡拉巴勒克、休钦斯克-布拉白国家自然公园。



相比2015年，阿克塞、叶克巴斯图兹、斯捷普诺戈尔斯克、里德以及奥斯卡曼等城市空气质量有所好转。阿克托别、阿斯塔纳、巴尔喀什、楚河、巴甫洛达尔、克孜勒奥尔达、江阿塔斯、阿凯等居民点则有所下降。其他居民点保持了原有水平。



【编译：金桥】