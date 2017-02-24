美国签署阿斯塔纳世博会参展合同

哈通社阿斯塔纳 -- 据总理官网消息，阿斯塔纳世博会运营公司执行主席阿赫梅特江•叶西莫夫与美国驻哈大使乔治•克洛尔24日在阿斯塔纳签署美国参展阿斯塔纳世博会合同。

叶西莫夫强调了美国参加2017年世博会的重要性。他说："哈美两国在新能源技术开发方面展开了许多合作。美国是孕育新技术和最新科学发展成果方面的领导者。美国的参展对哈萨克斯坦而言意义重大。感谢美方给予阿斯塔纳世博会的大力支持。"

克洛尔说："双方终于完成期待已久的签约事宜。阿斯塔纳世博会是美国构建与哈萨克斯坦的关系的一个重要元素，哈萨克斯坦是美国在中亚地区的主要战略合作伙伴，美国不可能不参加如此重要的国际展览。主题为"未来能源"的世博会对美哈两国促进清洁能源和可再生能源发展具有重要的作用。"



据悉，美国通用电气集团将在阿斯塔纳世博会展示其最高端的可再生能源技术。

据GTM研究机构和美国太阳能协会的报告显示，2016年，美国太阳能产业以14.626MW的装机量达高峰，同比大涨95%，在所有新供电来源中占39%，有22州太阳能新增产能超过100MW，州数为史上最高。非住宅型太阳能和住宅型太阳能双双逐年成长，非住宅型太阳能装机量也在4年来首度超越住宅型装机量，达2.6GW。

以"未来能源"为主题的国际专业性博览会--2017阿斯塔纳世博会将是一场展示科技成果和举办休闲娱乐活动的展会，博览会将于2017年6月10日至9月10日举行，展会为期93天。

【编译：金桥】