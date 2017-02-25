塔吉克斯坦沙尘暴天气急剧增多

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，塔吉克斯坦科学院日前表示,近30年塔吉克斯坦沙尘暴数量增长了约10倍。

消息称，上世纪90年代初期，塔吉克斯坦沙尘暴每年只发生2到3次,而最近几年这一数据达到了每年35次。



近5年，塔吉克斯坦发生了60次自然灾害,造成127人死亡。



据了解，塔吉克斯坦科学院物理技术研究所正在对沙尘暴的性质进行研究。



该研究所主任萨布尔·阿布杜拉耶夫指出,沙尘暴产生于距塔吉克斯坦数百和数千公里以外的地方。 其中，阿富汗是进入塔吉克斯坦的沙尘暴来源方向之一。大风刮起阿富汗坎大哈沙漠和伊朗克尔曼沙漠的尘土和沙子并将它们吹到了近1000公里之外。而来自咸海的沙尘暴主要笼罩乌兹别克斯坦的西部地区,但近年来开始逼近扎拉夫尚河的上游。这条河起源于塔吉克斯坦境内的扎拉夫尚山脉。



阿布杜拉耶夫还表示，塔吉克斯坦沙尘暴的其它来源还包括伊拉克、约旦和叙利亚边境的叙利亚沙漠、阿拉伯半岛的沙漠。学者们指出,沙尘暴可以上升到距地面5公里的高度,在这一高度强风把它们吹到了塔吉克斯坦。



除此之外，来自利比亚和埃及沿岸的沙尘暴跨越了4000多公里吹到了中亚。



据悉，沙尘暴的频发还与塔吉克斯坦的另一个生态问题-沙漠化有关。25年间塔吉克斯坦人毁掉了70%的森林面积(70万公顷)。学者们指出,在沙尘暴行经的路线上-从艾瓦吉到杜尚别,林带被砍伐殆尽。而恰恰是风路沿线的林木过滤掉了空气中的沙尘。



【编辑：小穆】