叙反对派要求俄兑现承诺 否则将拒绝出席阿斯塔纳和平会谈

哈通社阿斯塔纳 - 在阿斯塔纳叙利亚问题和平会议期间，作为叙利亚反对派代表团主要代表出席会议的穆罕默德•安禄什，26日在日内瓦接受俄新社记者采访时强调，若俄罗斯不能履行此前做出的承诺，则叙反对派代表团将不再出席阿斯塔纳和平会谈。

安禄什同时还表示，希望能够禁止伊朗方面参加相关会议。



这位反对派代表称，叙利亚反对派代表团出席阿斯塔纳和平会谈的第一轮和第二轮会谈时，原本对会谈能够达成具有实质意义的结果抱有非常高的期待。



"在2月16-17日于阿斯塔纳举行的会议上，俄罗斯叙利亚问题特使亚历山大•拉夫连季耶夫曾当着哈萨克斯坦外交部长的面向我作出了承诺，保证俄军将停止在叙利亚的空袭活动。但实际上，当我们离开阿斯塔纳时，空袭活动的烈度不减反增。我们通过土耳其，向俄方递交了抗议照会和空袭次数的纪录。"安禄什在前日于联合国框架下举行的日内瓦和谈上发言时如是说。



阿斯塔纳叙利亚问题和平会议第三轮会谈原定于今年3月举行。目前，叙利亚反对派代表团是否将会出席这一轮会谈，仍属于未知数。



在接受媒体采访时，安禄什表示，俄罗斯对叙利亚反对派代表团"撒了谎"。他希望俄方能够遵守承诺，同时限制伊朗参加今后的会议。



"如果俄罗斯能够兑现此前做出的承诺，那么我们将继续参加阿斯塔纳和平会谈。"安禄什说。



【编译：木合塔尔·木拉提】