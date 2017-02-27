人民日报专访我国歌手迪玛希

哈通社阿斯塔纳 -- 中国《人民日报》人物工作室日前对我国歌手迪玛希·库达伊别尔艮进行采访。

以下为采访内容：

人物工作室：出生在音乐世家的你，是不是从小就有成为歌手的梦想？

迪玛希：能够出生在这样的家庭，有这样的父母，我感到非常荣幸。如果我的父母不是从事音乐行业，即便我很努力的学习音乐专业，也不一定能够顺利的成为歌手。

歌手是我从小的梦想，我从未想过会选择其他行业。能够从事音乐行业，做自己喜欢的事，得到观众的认和喜爱，真的让我非常幸福。

人物工作室：你的心目中，怎样才能称之为好的歌手？

迪玛希：不仅要是在音乐上有成就，也要有好的专业能力，最重要的是能用心去唱歌。我是迈克尔·杰克逊、成龙、帕瓦罗蒂的粉丝，他们通过自己辛勤的努力和汗水，获得了成就及影响力，最重要的是，尽管他们都是国际巨星，依旧非常的谦虚，待人亲切。所以他们都是我的偶像。

人物工作室：在歌唱道路上，对你影响最深的人是谁，能分享和他（她）之间的一个小故事吗？

迪玛希：对我影响最深的，肯定是我的父母，我的所有成就都是他们带来的。我还要感谢我的老师们，无论何时他们一直帮助我、支持我，并且在我的专业能力上帮助我不断提高，教会了我很多。

人物工作室：你可以用哈萨克，俄罗斯，萨尔维亚，意大利，法语甚至中文演唱各类歌曲，音乐水平也获得了国际认可。你是怎样学习这些语言的？

迪玛希：我是个学院派的歌手、歌剧歌手，尝试过很多世界出名的各种语言的歌剧，更要努力去学习。应该说是先喜欢上这些国家的音乐和旋律，然后想要学习歌词，才能更好的诠释这些歌曲。在老师们的帮助下，我很努力的去学习这些语言，将这些歌曲更好的呈现出来。因此，学习了德语、乌克兰语、法语、意大利语、英语、土耳其语，现在又学习了中文。

人物工作室：是什么样的契机让你来到中国参加《歌手》，较之前你参加过的国际音乐竞赛，有什么全新的感受吗？

迪玛希：因为看到了我此前参加的歌唱大赛，所以受到洪涛老师的邀请。《歌手》是一个真人秀的音乐竞技节目，时长和周期都非常的长，不仅记录了你站在舞台上表演的那一刻，也将歌手私下的备战情况及状态都呈现在大众面前，让观众透过真人秀去认识和了解这个歌手，而不是只有看到歌手的表演。一个很大的不同是，以前参加音乐比赛都是新人歌手或者年轻人，而《歌手》节目中的每一位都是比我年长，并且有名气、很有影响力、有很大成就的歌手。

人物工作室：在《歌手》的舞台上，你对自己的表演有什么期待吗？

迪玛希：这个问题太难回答了。对我自身的期待，真的很难说出来。我主要是想得到观众们的认可，希望通过我的努力，我的演绎，不断挑战自己，提高自己，并且得到观众的喜爱。有的时候我也会为自己的表现而惊叹。

人物工作室：你的表演让我们看到了哈萨克斯坦音乐与中国音乐之间的碰撞，你怎样看待这种音乐文化的共振？

迪玛希：两个国家的音乐之间有一些是可以衔接的，也有很多各具特色的地方。可以说，哈萨克斯坦音乐和中国音乐都是在一个很高的水平。因为在中国，我看到观众对我的热情，就如同感受到哈萨克斯坦时，亲戚朋友们的那种热情。所以，非常欢迎中国的歌手们来哈萨克斯坦做音乐、艺术表演，我相信我们国家的人都会一定会给予同样的热情和欢迎。

人物工作室：说一说你最欣赏的中国歌手吧。你如何评价他（她）的音乐？

迪玛希：我喜欢的歌手很多，私下也见到了很多中国的歌手，可以说每一位歌手都很质朴，为人亲切，非常有人格魅力。我很喜欢韩红老师、林志炫老师。通过《歌手》节目见到林志炫老师，初次见面时，就让我感到非常亲切、他是一位非常谦虚、和蔼的老师。

人物工作室：中哈两国人民毗邻而居，友好往来。今年是中哈旅游年，大家对哈萨克斯坦的兴趣已经从你延伸至旅游、美食各个方面，你会怎样为中国朋友介绍你的祖国？

迪玛希：在今年6月，哈萨克斯坦会举办世博会，这是第一次世博会在中亚国家举办。我诚挚的邀请大家，能够到哈萨克斯坦来看世博会，来品尝当地的美食。如果一切顺利的话，我会在世博会上表演，所以我诚挚的邀请大家来哈萨克斯坦，来观看世博会并观看我的演出。

人物工作室：对喜欢你的中国歌迷有什么祝福？

迪玛希：祝你们梦想成真，找到自己的人生目标，梦想都是可以实现的，因为你们实现了我的梦想。特别希望你们每天都能开心，和谐相处，互相爱戴和喜欢，希望高兴的日子变得越来越多。

【来源：人民日报中央厨房·人物工作室】