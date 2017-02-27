阿拉木图和阿斯塔纳至北京航班频率将获增加

哈通社阿斯塔纳 - 阿拉木图至北京以及阿斯塔纳至北京两条航线的航班频率将进一步加大。

哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克27日在其个人Facebook主页上作出上述表示。



据其透露，他在近期对中国的访问期间，同中国交通运输部部长李小鹏举行了会谈。



"哈中两国之间如今已经建立了全面的战略合作伙伴关系。根据计划，今年将有新的交通领域合资企业被建立起来，此外还将有一批经济各领域合作项目动工。实现欧亚交通运输领域的大发展，是两国的共同目标。相关分析人士认为，至2020年地区经贸规模将达到1.2万亿美元。其中，中国与欧盟之间的商品交易规模将达到8000亿美元，货物运输量超过1.7亿吨。"哈斯姆别克说。



与此同时，哈斯姆别克还强调，增加自中国经哈萨克斯坦向中亚各国、俄罗斯、欧洲，以及伊朗和中东的集装箱运输量，对于哈萨克斯坦而言有着重要的意义。



他表示，中国-哈萨克斯坦-欧洲线路是集装箱陆路运输的最佳选择。



"2016年，中国至欧洲货运班列全年共通行725列火车，运送集装箱62816件。而欧洲至中国方向的货车运送集装箱件数达30187件。货运班列的平均时速为每天950公里。"他说。



据哈斯姆别克透露，哈萨克斯坦同中国将继续加强交通运输领域的合作，并计划大力发展航空交通领域的线路开发和航班频率。



"今年，阿拉木图至北京航线班次将由每周5班提升至每周7班，阿斯塔纳至北京航线则将由每周2班提升至4班。此外，阿斯塔纳至乌鲁木齐和阿拉木图至乌鲁木齐航线的班次也将提升。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】