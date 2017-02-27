哈俄两国总统在阿拉木图举行会晤

哈通社阿斯塔纳 - 纳扎尔巴耶夫总统27日在阿拉木图同到访的俄罗斯联邦总统弗拉基米尔•普京举行会谈。

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦和俄罗斯两国总统在会谈中就两国合作问题，以及共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。



谈及哈萨克斯坦与俄罗斯之间的关系时，纳扎尔巴耶夫总统强调，哈俄两国之间有着高度的政治互信和相互理解。



"今年，哈萨克斯坦和俄罗斯将迎来建交25周年纪念日。在紧密的合作关系基础上，我们共同组建了欧亚经济联盟。我认为，这个经济联盟，对于所有成员国而言都是重要而具有前途的。目前，有7000多家俄罗斯企业在哈开设了办事处，并积极为哈萨克斯坦工业的发展发挥影响。普京总统去年秋季的哈萨克斯坦之行，以及我们在欧亚经济联盟框架下与圣彼得堡的会晤，为双方达成价值30亿美元的41项合作协议创造了可能。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫指出，在共同关心的国际问题上，哈萨克斯坦与俄罗斯立场一致，在联合国安理会框架下，两国将为实现共同目标而努力。



"俄罗斯在解决国际争端问题，尤其是叙利亚问题上采取了许多举措。也正是俄罗斯提出了在阿斯塔纳举行叙利亚问题和平会议的建议。目前会议已经顺利举行了两轮会谈，预计今年将围绕这一问题，以及其他一些国际问题召开多轮会议。其中之一还包括今年6月8日，将于阿斯塔纳举行的上海合作组织峰会。目前，诸多问题都在和平和友好的氛围下解决当中。哈俄两国之间的各领域合作将继续稳步发展。"纳扎尔巴耶夫说。



普京在讲话中感谢纳扎尔巴耶夫总统为阿斯塔纳和平会议的召开所提供的便利和支持。



"哈萨克斯坦不仅仅只是场地的提供方，在会议过程中还起到了积极的作用，这一点我很清楚。在您（指纳扎尔巴耶夫总统--译者注）的帮助下，我们取得了前人未能达成的成就。尤其是停火监督机制的建立，是最重要的成绩。这将成为日内瓦和谈的基础。"俄总统普京说。



普京强调了哈萨克斯坦作为俄罗斯受邀经济合作伙伴之一的重要性，并表示，在推动一体化进程的同时，两国之间应进一步加强合作，促进各领域合作实现实质性的增长。



他还表示，希望哈萨克斯坦作为联合国安理会非常任理事国，能够对俄罗斯在解决国际问题上的立场提供支持。



会谈最后，双方就欧亚一体化进程相关议题及经济领域合作前景等进行了讨论。



【编译：木合塔尔·木拉提】