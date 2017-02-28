哈吉两国就跨境河流水资源利用进行讨论

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦江布尔州政府代表团2月底访问吉尔吉斯，并同吉尔吉斯塔拉斯州政府在该州首府塔拉斯市举行会谈。

位于哈吉两国边境，相互隔境相望的两个州政府的首脑们，在此次会谈中就双方在经贸往来、农业、塔拉斯和与楚河两条跨境河流水资源分配等问题进行了讨论。



据江布尔州州长卡里姆•阔科雷科巴耶夫介绍，江布尔州与吉尔吉斯塔拉斯州在2016年曾签署了有关经贸、农业、国家兽医和植物卫生、塔拉斯河水资源分配等问题在内的合作备忘录。







阔科雷科巴耶夫表示，随着人口及经济的发展，江布尔州粮食需求日渐增长，因此农业耕地面积也在逐渐扩增当中。



江布尔州农业从业者们正积极的在农业生产当中引入节水技术设备，但灌溉用水问题仍然是一个急需解决的重点问题。在灌溉季节中，江布尔州农田至少需要28-30亿立方米的灌溉用水，以保证农业生产的正常运行。这些灌溉用水的80%来自吉尔吉斯。在江布尔州，有1.73万公顷土地需要使用来自吉尔吉斯的水资源进行灌溉作业。



会谈中，根据楚河与塔拉斯河水资源分配的相关规则，双方进行了细致的交流和讨论。





据阔科雷科巴耶夫称，2016年间由于双方未能做到及时有效的沟通，基洛夫水库曾发生未经通告的放水导致下游部分村庄被淹的事故，造成经济损失达千万坚戈以上。因此此次两国间计划就基洛夫水库问题，达成一个有效的合作协议。



【编译：木合塔尔·木拉提】