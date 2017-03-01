俄罗斯将继续扩大对吉援助

哈通社阿斯塔纳--据新华社消息 ，2月28日，俄罗斯总统普京到访他此次中亚之行的最后一站---吉尔吉斯斯坦，在首都比什凯克同吉总统阿塔姆巴耶夫举行会谈。会谈后，两国元首发表了联合声明，并共同会见了记者。

今年3月20日正值吉俄两国建交25周年，因此，对两国25年的交往成果进行梳理总结，成为此次两国元首会谈的首要议题。阿塔姆巴耶夫在会谈中表示，"25年来，吉俄两国关系已经步入新的战略水平""很高兴能在自己的任期内使两国关系回到正常的轨道上"。普京赞同阿塔姆巴耶夫的观点，称赞阿塔姆巴耶夫总统在其任内为两国关系做了很多努力，使两国关系逐步得到实质性改善。





除了总结两国建交25年的成果外，俄罗斯如何在欧亚经济联盟框架内继续扩大对吉援助，加强对吉尔吉斯斯坦的影响，成为外界对普京此访的最大关注点。普京认为，吉尔吉斯斯坦加入欧亚经济联盟的初步成果已经显现。作为吉国入盟的重要成果之一，吉尔吉斯斯坦在外务工人员的侨汇收入明显增加，与加入欧亚经济联盟前相比较，增加了18.5%。去年1-9月份来自欧亚经济联盟内的侨汇收入达到13亿美元，约占吉国GDP的30%。



除了列举入盟后的优势，普京还表示，俄下一步将通过联盟框架内已有的各种机制帮助吉尔吉斯斯坦进一步适应欧亚经济联盟，并逐渐减免吉国债务，以缓解国家财政压力，使吉国政府能够更好地落实社会民生等领域的重要项目。



在普京此次出访的随行人员名单中，内务部长科洛科利采夫的名字引起外界关注。有分析人士认为，随着极端组织"伊斯兰国"在叙利亚的节节败退，阿富汗局势吃紧，使得中亚地区的不稳定因素持续上升，因此，在普京出访中亚的议程表上，无论在哈萨克斯坦、塔吉克斯坦，还是吉尔吉斯斯坦，安全议题始终占有重要地位。据悉，科洛科利采夫同吉内务部长伊斯拉伊洛夫就合作打击极端主义、恐怖主义及非法移民等问题进行了会谈。



由于2017年11月吉尔吉斯斯坦即将迎来总统大选，因此，外界纷纷猜测，普京此次到访是否将对未来大选施加影响。阿塔姆巴耶夫2月中旬到访欧盟总部时，有欧洲媒体就曾问过这一问题。阿塔姆巴耶夫当时即对此予以了否定，他明确表示："除了吉国民众，无论是普京，还是他本人，或是其他任何人都不可能对大选产生影响。"



对于类似的猜测，吉国不少政治活动家和学者也都认为，普京此访不可避免地会谈及今年的总统大选的相关情况，但若仅就此得出结论，普京将对大选施加影响，甚至是直接指定人选，则未免过于牵强。吉国资深媒体人卡拉别科夫日前预测，如果此次会谈中，吉方不主动谈及总统候选人问题，那么双方未必会就此进行深入探讨。



俄罗斯总统普京于2月26日-28日先后对中亚国家哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦进行正式访问，并同三国总统举行会谈。