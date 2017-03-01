戈洛夫金：愿意降体重同梅威瑟对决

哈通社阿斯塔纳 -- 据sports.kz网站消息，我国WBA（超级）、IBO和IBF、WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金（36-0，33KO）日前在接受记者采访时表示，他依然很有兴趣将体重降至154磅或160磅，大战前世界P4P之王、五个级别世界拳王"金钱"弗洛伊德•梅威瑟（49-0，26KO）。

采访中，戈洛夫金批评现WBO、WBC超次中量级拳王、墨西哥拳手"卡内罗"索尔•阿尔瓦雷兹（48-1-1，34KO）。



戈洛夫金认为，阿尔瓦雷兹是一个很自私的人，自己对阿尔瓦雷兹已全然失去尊重。



戈洛夫金说："我的体格对梅威瑟来说并不大，在比赛前的30天，我的体重只有165磅。昨天实战之后，我的体重已降至164磅。如果梅威瑟想打，我愿意去154磅或160磅，这将会是一场梦幻之战。梅威瑟与阿尔瓦雷兹之间有很大的不同，梅威瑟是最好的P4P拳手，而阿尔瓦雷兹什么都不是。去年我就告诉阿尔瓦雷兹，想要和他大战一场，但他说了太多废话。我们的谈判到头来总是会变为空谈，他从不会付诸行动。如果168磅或175磅有赚大钱的比赛，或者重大的统一战，我当然会考虑提升体重去打比赛。"



3月18日，戈洛夫金将在纽约麦迪逊花园广场迎战现WBA中量级拳王、美国"金童"丹尼尔•雅各布斯（32-1，29KO）。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】