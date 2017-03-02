中国建世界顶级病毒实验室

哈通社阿斯塔纳 -- 据《人民日报》消息，中国科学院日前发布消息称，中科院武汉国家生物安全实验室（武汉P4实验室）已获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，将正式投入运行。这将是亚洲首个即将运营的P4实验室，标志着中国正式拥有了研究和利用诸如埃博拉病毒等烈性病原体的硬件条件。

"病毒防控无国界，中国在积极承担保证全球公共卫生安全的责任。"武汉P4实验室主任袁志明介绍，实验室将提供一个完整、先进的生物安全体系，成为中国传染病预防与控制研发中心、烈性病原的保藏中心和联合国烈性传染病参考实验室。



P4实验室是人类迄今为止能建造的生物安全防护等级最高的实验室，可有效阻止传染性病原体释放到环境中，同时为研究人员提供安全保证。据中科院副院长张亚平介绍，武汉P4实验室对增强中国应对重大新发、突发传染病预防控制能力，提升抗病毒药物及疫苗研发等科研能力起到基础性、技术性的支撑作用。



在引进法国里昂P4实验室技术和装备的基础上，武汉P4实验室采用类似里昂实验室"盒中盒"的理念，为悬挂式结构，从下往上分为四层，底层是污水处理和生命维持系统；第二层是核心实验室；第三层是过滤器系统；二层和三层之间的夹层是管道系统；最上一层是空调系统。



在过去的30多年里，新发传染病在全球范围内呈扩散趋势。除中国外，全球拥有P4实验室的仅有法国、加拿大、德国、澳大利亚、美国、英国、加蓬（法国巴斯德所）、瑞典和南非等国。