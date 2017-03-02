新的中国至欧洲铁路将经过土耳其

哈通社阿斯塔纳--据俄罗斯卫星网消息，土耳其和阿塞拜疆两国元首认为，通过计划于2017年下半年开通并连接阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其的巴库-第比利斯-卡尔斯铁路将打造一条新的从中国至欧洲的陆上走廊。

土耳其总统埃尔多安2月28日在伊斯兰堡举行的新闻发布会上表示，阿塞拜疆至土耳其铁路的开通将巩固土耳其与外高加索、中亚和中东国家的合作。阿塞拜疆总统阿利耶夫强调了该铁路将为连接欧亚起到的重要作用。

巴库-第比利斯-卡尔斯铁路的开通将成为欧洲-高加索-亚洲运输走廊现代化的新一阶段，该走廊是中国过境俄罗斯至欧洲铁路的竞争对手。欧洲-高加索-亚洲运输走廊东段还经过哈萨克斯坦。计划用渡轮将火车从哈萨克斯坦境内运过里海再开往阿塞拜疆。

据阿土两国政府估计，铁路的过货能力将达到每年1700万吨，沿该铁路将货物从中国西部运至欧洲的时间将缩短至12-15天。

然而，俄专家认为，新的运输走廊不会成为中国至欧洲铁路的竞争对手。

Morstroytechnology公司经理亚历山大∙戈洛维兹宁表示："随着巴库-第比利斯-卡尔斯铁路的启用，从中国运往欧洲的货物需要在里海两座港口进行转运。此外，在格鲁吉亚和土耳其边境上需要从俄罗斯的宽轨换成欧洲的窄轨，这将限制货流。"

迪拜环球港务集团2015年底试着将货物从中国经土耳其运往欧洲。然而，当时由于格鲁吉亚和土耳其之间没有铁路，货物途中在里海和黑海四座港口经历了转运，这大大增加了运输费用。

【编辑：金桥】