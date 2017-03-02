中国快递业将告别“野蛮生长” 更加追求效益

哈通社阿斯塔纳 -- 2月24日，46岁的王卫上着黑色工装，下穿蓝色牛仔裤和运动鞋，出现在了深圳证券交易所大厅。随着王卫和他手下的快递员工共同敲响钟声，中国快递业巨头顺丰最终实现借壳上市。上市首日，顺丰控股总市值达到337亿美元，王卫个人资产接近200亿美元，成为中国快递行业首富。

受益于互联网经济在中国不断发展，中国快递行业规模近年来迅速扩大。2016年中国快递业务量完成313.5亿件，同比增长51.7%；业务收入达583亿美元，同比增长44.6%。至此，中国快递业已连续6年保持约50%的"爆发式"增速。当前，整个行业从业人员超过200万人。



本月早些时候，中国国家邮政局发布《快递业发展"十三五"规划》，提出到2020年，中国快递业务量将达到700亿件，快递业务收入将达1165亿美元。



也有分析人士认为，中国快递业发展将告别"野蛮生长"模式，迎来拐点。传统发展模式受劳动力成本上升、资源环境制约等因素的影响日益突出。许多快递企业只是为电商配套的服务商，产品单一、利润下降、消费者投诉不断，一些网点陷入增量不增收困境。业内预计，顺丰等几大快递公司完成上市后，整个行业格局基本已定，将迎来由追求规模到追求效益的"拐点"。



目前，部分中国快递企业正在尝试依靠技术创新来寻求新的竞争力。1月31日，英国《金融时报》援引德勤中国(Deloitte China)物流与运输行业负责人宋旭军(John Song)的话说，"中国物流业仍在飞速变化中"，"至少部分物流公司自称为科技公司，这意味着它们在IT系统、大数据、自动化和最后一英里配送--比如说使用无人机和无人驾驶车辆送货--方面投入大量资金"。



【来源：人民日报 编辑：木合塔尔·木拉提】