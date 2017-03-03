阿来•阿依达尔汗在中国演唱哈萨克歌曲《萨玛勒山》震撼全场

哈通社阿斯塔纳 -- 中国哈萨克歌手阿来•阿依达尔汗日前在福建参加东南卫视《天籁之声》民族音乐真人秀节目，演唱哈萨克歌曲《萨玛勒山》震撼全场。

一名网友将演唱过程录制下来，并上传至新浪微博。视频上传不到一小时，点击率便已超过1万人次。





阿来•阿依达尔汗于1990年在新疆阿勒泰出生。2008年 考入中国中央音乐学院作曲系。2009年 参加CCTV-3《星光大道》比赛获得周冠军、总决赛优秀奖。2010年 与朋友组成"乌孙组合"参加CCTV-1《青歌赛》最终进入全国原生态组20强，同年参加《2010快乐男声》进入沈阳20强、全国300强，2011年 参加深圳卫视《中国流行音乐金钟奖》比赛进入全国40强。2014年 发行首张个人EP专辑《回忆》，同年11月21日参加中央电视台《中国正在听》比赛晋级，获得第五名。2017年 参加湖南卫视 《歌手2017》，当任迪玛希的音乐合伙人。









《天籁之声》作为一档原创的、民族的、艺术的综艺节目，着眼于各民族传统文化，尤其是民族音乐的继承与发展。节目通过为民族歌手提供演绎舞台，提升民族音乐传播度，促进民族音乐发展创新。





【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】