纳扎尔巴耶夫：宪法改革旨在促进社会民主化进程

哈通社阿斯塔纳 -- 议会上下两院3日在阿斯塔纳召开全体会议。

纳扎尔巴耶夫总统出席会议，并在会上就新的宪法改革草案做出了详细的介绍。



纳扎尔巴耶夫表示，宪法改革计划旨在促进社会民主化进程，加强议会权威，巩固政府独立和责任，改善执法和司法机构工作，完善宪法监督制度。



宪法修正案建议对宪法23项条款进行补充修改。此外，政府将制定总统权力下放相关法案。根据该法案，总统将下放经济管理领域的35项权力。



据总统介绍，根据宪法，总统其他一些权力也将移交至议会和政府。



纳扎尔巴耶夫说，修改后的法案将提交至议会讨论。



通过这些法案，国家权力将得到高效率重塑。所有的一切旨在有效预防并应对全球和地区挑战。



纳扎尔巴耶夫表示，修宪后，政治现代化将得以实现，议会、政府及其他所有执行机构将受到更加严格的监督。有一点是确定的，那就是哈萨克斯坦原有政治模式--总统制国家制度将保持不变。议会和政府的权力将得以扩大，在国家管理所发挥的作用也将得以加强。



"我们提出的宪法改革计划在国内外引起不少议论，但首先要考虑的应该是哈萨克斯坦和国民的利益，这才是最正确的道路。我们应该为此作出不懈努力和辛勤工作。" 纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫强调，必须同时促进政治现代化和科技现代化进程，因为它们可以互补不足之处。



纳扎尔巴耶夫表示，宪法改革计划、五大改革计划和第三阶段发展计划需要同时实施，因为，它们彼此之间有着紧密联系。此前在国情咨文所提到的所有任务将由立法和执法机构负责完成。



"政治和技术现代化进程，及其他所有的努力都是为了实现哈萨克斯坦能顺利跻身全球前30强国的目标。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫表示，10年前，议会权力扩大进程正式启动。此后，分多个阶段加强了所有机构权力。现已开始对议会和权力进行分配。此前的所有改革计划都得到了良好成果，国民和国际组织对这些计划也表示支持。



纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦已步入政治现代化进程更深层发展期。通过修宪，哈萨克斯坦将开启21世纪政治体制改革新阶段。



根据新的宪法，政府在经济管理领域的权力和最高法院在维护公民权利领域的作用都将得到进一步加强。



此外，宪法监督体系也将得到完善和巩固。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】