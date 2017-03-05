特朗普预计星期一签署新的旅行禁令

哈通社阿斯塔纳 -- 据美媒消息，美国总统特朗普预计将于星期一，即3月6日签署一道涉及赴美移民和旅行的行政命令。之前，一个联邦法庭阻止了政府先前颁布的一道禁令。

有关新的行政命令的细节周六晚还不得而知。但是，本周早些时候，美联社的报道称，新的旅行禁令将不再把伊拉克列在七个被禁的以穆斯林为主的国家名单上。



联邦法庭阻止了政府1月27日颁布的旅行禁令。该禁令暂时禁止来自伊拉克、伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门等七个国家的国民入境美国，该禁令还中止了美国的难民接纳项目。



特朗普把对恐怖主义的担心作为签署这个全面的临时旅行禁令的主要原因。



美国法庭出现了20多起针对这个旅行禁令的诉讼。联邦第九巡回上诉法庭根据西北部华盛顿州提起的诉讼，作出了暂停实施总统行政命令的判决。

最初的旅行禁令在机场引起混乱，外国游客，包括持有绿卡的永久居民被暂时禁止进入美国。



美国政治新闻网Politico报道说，特朗普预计将在国土安全部签署这道新的行政命令。国土安全部雇员被指示星期一早上在家工作。Politico的消息来源是该机构内部周五晚发送的一个电邮。



总统的行政命令虽然在海外极不受欢迎，但是它颁布后不久的民意调查显示，它得到了大约一半美国人的支持。