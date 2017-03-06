洛菲勒：今年是戈洛夫金丰收之年

哈通社阿斯塔纳--据sports.kz网站消息，现WBA（超级）、IBO和IBF、WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金（36-0，33KO）的推广人汤姆•洛菲勒日前在接受媒体采访时表示，对戈洛夫金来说，2017年至关重要，在这一年他会取得许多重要的成就。戈洛夫金若能够战胜现WBA中量级普通拳王、美国"金童"丹尼尔•雅各布斯（32-1,29KO），接下来更多的大战将会接连而来。

洛菲勒说："很明显，戈洛夫金如果在3月18日战胜雅各布斯，他会有更多的选择。那些现在躲避戈洛夫金的拳王们，届时都会愿意与戈洛夫金大战。他们知道，与戈洛夫金对决就意味着比赛将很重要，那是拳迷和媒体所希望看到的，因为他们也会在这些大战中获得双赢。如果桑德斯准备好了与戈洛夫金打统一战也很好，彻底统一中量级是戈洛夫金长期以来的梦想，因为这会说明一切，他将是中量级最棒的拳手。现在的中量级，只剩下桑德斯的那条腰带，戈洛夫金还没有获取。如果小查维斯战胜了阿尔瓦雷斯，我们也愿意与小查维斯大战一场，我们之前就曾努力撮合戈洛夫金与小查维斯的赛事，让我们四目以待吧"



3月18日，戈洛夫金将在麦迪逊花园对决挑战者雅各布斯。如果能顺利过关，戈洛夫金很有可能在今年9月对决现WBO超次中量级拳王苏尔•阿尔瓦雷斯（48-1-1,34KO）。这是继梅威瑟VS帕奎奥之后，拳迷们一直期待的一场超级大战。



【编译：金桥】