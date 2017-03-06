阿斯塔纳改名未写入宪法修正案 更名被排除

哈通社阿斯塔纳--宪法修正案全民讨论已于上周结束，引起社会各界广泛关注的阿斯塔纳改名一事未写入宪法修正案，这说明，更名可能性至少目前已被排除。

马吉利斯议员努尔兰•阿布迪洛夫在议会全体会议结束后对记者说："会议期间，我们没有收到议员们提出的以总统纳扎尔巴耶夫的名字给阿斯塔纳改名的提议。"

6日上午结束的议会全体会议通过了《关于对哈萨克斯坦共和国宪法进行补充修改》的法案。

值得一提的是，在对该草案进行第一次讨论时，有议员建议阿斯塔纳更名，用以纪念纳扎尔巴耶夫为新首都建设及国家发展作出的贡献。

议员卡列塔耶夫3日对媒体表示："2008年我曾提议将阿斯塔纳国际机场以首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫命名，当时这一提议引起社会广泛热议，并得到大多数人的赞成。除了以纳扎尔巴耶夫的名字给首都改名外，还应以纳扎尔巴耶夫的名字命名国内其他重要建筑物和地点。不仅如此，纳扎尔巴耶夫的建国伟业还应载入宪法。我认为，就此内容的提议值得重视。"



据了解，这已不是国内首次出现首都更名的呼声。此前也有议员建议阿斯塔纳更名。总统谢绝了类似的提议，表示不会批准议会任何更改首都名字的议案，并表示"改名决定应由下一代做出"。



阿斯塔纳在哈萨克语的意思即为"首都"，1997年12月替代阿拉木图成为新首都，1998年夏天举行奠基仪式，此前的名字为阿克莫拉，意为"白色坟墓"。



【编译：金桥】