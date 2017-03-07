伊朗有意加大对南哈州的投资

哈通社阿斯塔纳 - 伊朗计划向哈萨克斯坦南哈州农业及旅游业领域投资。

据南哈州政府消息，3月6日，南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫与到访南哈州的伊朗驻哈萨克斯坦大使莫基塔巴•达米尔奇卢举行会谈。



消息称，图伊梅巴耶夫在会谈中向伊朗大使介绍了南哈州在工业和农业领域所取得的发展成就，以及今后的发展前景，并强调了南哈州欢迎外来投资者在该州投资，实现共同发展的愿景。



图伊梅巴耶夫表示，拥有300万人口的南哈州发展潜力巨大。据其介绍，目前该州建有11个工业开发区，以及吸引了10家大型企业入驻的"南方"专项经济技术开发区，这些经济区中正在推行并落实的投资项目共计151项。



"南哈州将为外来投资提供包括免税政策在内的诸多便利条件。" 图伊梅巴耶夫说。



伊朗驻哈大使达米尔奇卢则表示，伊朗始终重视同哈萨克斯坦，特别是南哈州之间的经贸合作。他特别指出，伊朗对同南哈州开展在农业、旅游业、商业及体育等领域的合作，有着浓厚的兴趣。



"伊朗商人们很早就开始了在南哈州的投资和业务拓展，我此次访问南哈州，就是希望能够将这一合作更加推进和拓宽。伊朗方面乐意更加详细的了解南哈州的市场环境，促进双方合作。"他说。



会谈中，图伊梅巴耶夫向伊朗方面详细介绍了南哈州的投资环境和各项优惠政策，并列出了适合伊朗投资者投资的项目名单。



值得一提的是，南哈州同伊朗之间的商贸往来逐年递增。2016年，该州同伊朗之间的贸易总额达到了1900万美元。南哈州自伊朗进口的商品主要为建筑材料和陶瓷制品、卫浴洁具、日用化工品、地毯和水果等，同时向伊朗出口干果、水泥、皮革制品、肉类和大麦等。



【编译：木合塔尔·木拉提】