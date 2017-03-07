中国倡导“金砖+”的开放合作模式

哈通社阿斯塔纳 -- 据人民日报消息，中国将于今年9月3日至5日在福建省厦门市主办金砖国家领导人第九次会晤。

据悉，中国国务委员杨洁篪，上月末在中国担任2017年金砖国家主席国之后举行的首次协调人会议上提出，金砖国家应加强外围对话，扩大合作受益范围，推动形成"金砖+"的开放合作模式，建设更加广泛的南南合作平台，形成广大新兴市场国家和发展中国家共同发展的新局面。



在2016年金砖国家领导人果阿会晤期间，中国国家主席习近平首次提出"行动共同体"的概念，强调金砖国家既是息息相关的利益共同体，更是携手前行的行动共同体。



这一概念明确了金砖国家新时期合作的目标与方向，也传递了中国积极促进金砖国家取得更大发展、在国际事务中发挥更大作用的决心与意志。



在2月末举行的协调人会议上，确定了金砖国家全年合作的方向和重点，明确了推进的"路线图"，为扎实推进厦门会晤筹备工作奠定了基础。



中方希望在厦门会晤筹备进程中重点在以下四个方面做出努力：加强团结协作，完善全球治理；深化务实合作，实现互利共赢；密切人文交流，夯实民意基础；加强机制建设，完善合作平台。



据悉，金砖国家新开发银行和应急储备安排将是务实合作的重要载体，金砖五国还将继续深挖合作潜力，在贸易投资自由化和便利化、电子商务、金融市场互联互通、创新发展等领域拓展新的利益汇聚点，开展更多具有经济社会效益的务实合作项目。



【编辑：木合塔尔·木拉提】