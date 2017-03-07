中国媒体：韩国旅游业或因部署"萨德"受重挫

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国《人民日报》消息，连日来，中国主流媒体持续发声，批评"萨德"入韩。知名度颇高的微信公号"侠客岛"日前发表评论称，如果韩国还执迷不悟部署"萨德"，当心中韩关系和两国之间的交流合作还会面临"进一步损害"，文化和旅游上的"小惩罚"只是一个开始。韩国的旅游业收入或将在未来一年中遭受"腰斩"。

评论认为，赴韩中国游客对韩国旅游业乃至韩国经济有举足轻重的影响。据统计，2014年，中国赴韩旅游人次达到610万，中韩互为第一大入境客源国。2016年，赴韩中国游客达到826.8万人次，占韩国去年所有入境外国人的47.5%。



韩国官方数据显示，2015年，中国游客在韩人均消费约2300美元，高于其他国家游客消费水平一倍以上。中国游客贡献了韩国旅游市场收益的70%。2015年全年，中国游客在住宿、交通、购物等方面，给韩国带来的综合经济效益为220亿美元，约占韩国GDP的1.6%。可以说，中国游客的增减直接影响占韩国人口约70%的服务业从业人员的饭碗。 近期受"萨德"因素影响，韩国游产品纷纷从中国各大旅行社下架。"侠客岛"的评论认为，这影响的不止是旅游团，对自由行的游客也有影响。有韩国媒体估算，这次中国游客的降幅可能达到前所未有的50%，甚至更多，这意味着韩国的旅游业收入在未来一年中遭受"腰斩"。如果中国游客减半的情况持续一年，韩国免税店销售额将减少4.3万亿韩元（约合34.9亿美元）。而这些都发生在韩国经济并不景气的大背景下。2017年1月的数据显示，韩国的失业人口近7个月来再次超过100万人，韩国社会还拥有近10%的青年失业率。 评论强调，韩国应该深切感受并理解来自中国官方和民间的愤怒，这种愤怒不是"大国的威胁"，而恰恰是中国对和平的坚持。