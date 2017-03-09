哈萨克斯坦著名景点介绍：亚萨维陵墓

亚萨维陵墓位于突厥斯坦，是哈萨克斯坦重要文化历史遗产之一。

亚萨维1103年出生在什姆肯特附近的塞拉姆小镇，是伊斯兰苏菲教派的创始人，布哈拉苏菲教之首，他以优美的诗歌传达神谕，深受当时人民的欢迎，被人们誉为宗教圣人。他就放弃了这种尊贵的地位，来到突厥斯坦（当时叫做亚瑟城）传教，他劝说人们要虔诚和慈善，远离贪婪和贪财。他的诗歌流传很广，甚至被人民当成圣歌传唱。





据说，亚萨维视"圣人"穆罕默德为自己的老师，为了表示对圣人之死的悲痛之情，在他63岁这年（因穆罕默德也逝世于63岁），定居于清真寺旁的一个地下室，并以传教度过了余生。公元1167年，霍贾•艾哈迈德•亚萨维在突厥斯坦逝世，人们为他举行了隆重的葬礼，建造了一座小陵墓以纪念他，这座陵墓后来成为了穆斯林朝拜的地方。如果一个穆斯林朝拜此陵墓3次，就相当于到"圣地"麦加的朝拜，为此，突厥斯坦也有"第二个麦加"之称。





现在的陵墓是亚萨维死后233年，由贴木尔命令重新建造的。1395年，经过了无数血战后，贴木尔摧毁了戈尔登游牧部落的力量，放火烧了他们的都城，为了纪念这次战争的胜利，他决定在原来亚萨维陵墓的位置上新建一座巨大的、辉煌的纪念馆，贴木尔还亲自参与了陵墓的规划设计。





亚萨维陵墓是一座有长方形的有入口和圆屋顶的建筑物，高大、宏伟、庄重。地基宽465米，长655米，外墙的厚度为1.8到2米，中心寝室的墙厚达3米。30多间房间围绕在中心寝室的周围。建造陵墓大厅的材料是一种表面光洁如玻璃的炼砖，其纯度令人惊叹。陵墓的北面入口及其漂亮，拱顶的门是雕刻所成，并镶嵌有精致的象牙。





【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】