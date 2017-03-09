央行行长谈哈萨克斯坦经济发展

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦去美元化进程正在稳步推进，近期还将推出新的相关措施。

在接受英国杂志《The Business Year》专访时，哈萨克斯坦央行行长丹尼亚尔•阿克舍夫作出上述表示。



"我的任务--是将美元存款的比例降低至40%。"阿克舍夫说。



阿克舍夫认为，在这一方面，央行交出了令人满意的答卷。



"在综合考量了多个国家的经验教训后，我们意识到，要想实现去美元化的目标，需要开展持续多年的工作。举例而言，土耳其的美元存款比例降低至10%，仅仅是近五年才实现的事情。"他说。



阿克舍夫表示，2016年，我国私人美元存款的比例由70%降低到了55%，相当于1.1万亿坚戈。目前我国坚戈存款总额约为3.3万亿。



央行行长认为，未来几年，哈萨克斯坦经济将呈现稳定发展，不过经济增速将不复以往的辉煌。



"2017年我国的经济增速将维持在1.5-2%左右，这是基于石油价格稳定在40美元的一个预测。市场的这一新形态将持续至2018年底。受到国内市场通缩压力的影响，至2018年1季度，国家经济增长的数据将始终保持在一个较低的区间。至于外界因素的影响方面，欧洲和俄罗斯经济的复苏必然将会对哈萨克斯坦的经济带来正向刺激。"阿克舍夫说。



阿克舍夫还表示，除了石油领域之外，能够对哈萨克斯坦经济造成重要影响的领域还有许多。例如农业和轻工业，此外，哈萨克斯坦的地理位置也能够为经济的发展带来益处。



【编译：木合塔尔·木拉提】