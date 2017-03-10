卢卡申科：官员家属也要外出工作

哈通社阿斯塔纳 - 白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科日前要求该国所有官员，必须确保各自的家属充分就业。

据俄新社消息称，卢卡申科是周四（3月9日）政府召开的"寄生虫税"会议上作出这一表态的。



卢卡申科强调，政府官员的家人沦为失业税（即"寄生虫税"）的征收对象，是无法被接受的情况。



卢卡申科称："若官员的妻子或爱人患有疾病，那就去治。而如果她们有工作能力，那就必须去工作。"



他随后还表示，虽然现在不会点名批评个别官员，但不代表以后不会。



他强调，各级官员需在4月1日前完成要求，并作出汇报。



值得一提的是，2015年白俄罗斯总统卢卡申科签署批准了关于征收失业税的法案。



根据这一被称为"寄生虫税"的法案要求，所有适龄且拥有劳动能力却无业的，以及因失业而连续6个月未缴纳所得税的白俄罗斯公民，每年需向政府缴纳失业税250美元。



截止2月12日的数据显示，今年白俄罗斯已经向国内的47万人发出了缴纳失业税的警告和通知，其中5.4万人选择了缴纳"寄生虫税"。



值得一提的是，在2017年2月20日，白俄罗斯多座城市爆发了"杜绝社会依赖行为"为主题的，未经申请的游行示威活动。



【记者：米拉·托连德克兹 编译：木合塔尔·木拉提】