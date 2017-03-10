哈萨克斯坦著名景点介绍：阿热斯坦巴布陵墓

阿热斯坦巴布陵墓位于突厥斯坦，是哈萨克斯坦重要文化历史遗产之一。

阿热斯坦巴布是哈萨克历史上著名的学者、哲学家和宗教圣徒亚萨维的老师。



根据民间传说，先知默罕默德逝世前，召集众人并称："是否有人愿意将自己的‘遗产'转交至有缘人，继续传扬伊斯兰教真义。"这时，一位年龄300岁的老人表示愿为伊斯兰教效力。这位老人便是阿热斯坦巴布。当时他精通30种宗教教理，但却只信奉伊斯兰教。事后500年，一位11岁孩童向阿热斯坦巴布问道："爷爷，我愿继承先知‘遗产'，请您交还于我。"这名孩童便是亚萨维。



如果说亚萨维是先知默罕默德的继承人，那么阿热斯坦巴布便是联系这两位圣人的"中间人"。





阿米尔•贴木尔发令建立亚萨维陵墓时，众人纷纷提议称："在建立亚萨维陵墓前，须先为其老师--阿热斯坦巴布建立陵墓。"





1327年，阿热斯坦巴布陵墓正式建成。陵墓地基宽35米，长12米，高12米。由清真寺、祈祷塔等组成。建造陵墓走廊和大门的材料是天然大理石。大厅与周围房间相比高大庄重。陵墓南面入口面向突厥斯坦。





【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】