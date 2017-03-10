哈萨克斯坦人手中的那些豪华老爷车

哈通社阿斯塔纳 - 据内务部消息称，哈萨克斯坦目前登记在册的机动车当中，有20726辆1970年以前生产的轿车。

与此同时，还有507辆豪华轿车和123辆经过高质量改造的轿车。



在豪华轿车当中，包括78辆劳斯莱斯、32辆迈巴赫、12辆兰博基尼和1辆布加迪威龙。



根据kolesa.kz网站提供的数据显示，在哈萨克斯坦的各款豪车无论生产年份如何，其价值都相当之高。



例如，1979年款的劳斯莱斯的价值约为1700万坚戈，而2016年新款的劳斯莱斯幻影售价则高达1.8亿坚戈。



其他品牌豪车的价位分别是：迈巴赫--1700至6000万坚戈，兰博基尼--1600万至2.78亿坚戈，布加迪威龙（2014款）--10.7亿坚戈。



豪车收藏爱好者手中也不乏各种老爷车的身影。







在kolesa.kz网站上，至少可以看到250多条与老爷车有关的销售信息和报价单。



这些老车的售价也并不比新车便宜。



例如，1950-1960款的伏尔加和莫斯科人牌汽车的售价也能达到150万坚戈左右。







1964年款伏尔加GAZ-21 售价 510万坚戈







1961年款伏尔加GAZ-21 售价500万坚戈







1958年款莫斯科人407 售价360万坚戈







1954年款莫斯科人401 售价300万坚戈







1948年款胜利轿车 售价650万坚戈







1911年款福特轿车 售价430万坚戈







1952年款ZIL-110轿车，这款车的车主愿意以1.6亿坚戈的驾车将其转手



值得一提的是，截止2017年3月1日，哈萨克斯坦内务部登记在册的机动车数量为442.577万辆。根据这一数据，我国每千人拥有250辆机动车。



【编译：木合塔尔·木拉提】