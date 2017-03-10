中国规划“京津冀”一体化方案 超大城市圈囊括一亿人口

哈通社阿斯塔纳 -- 位于中国首都北京市中心城区的动物园批发市场，有1.3万个服装批发摊位，超过3万从业人员，日均客流量10万人次，曾是亚洲最大服装批发市场。由于这个市场的存在，该区域是北京市交通最为拥堵的地段之一。

如今，在北京和河北两地的对接和规划下，这里的众多商户开始迁往河北省境内的新市场。



商户李国用就是其中的一位，他迁至河北沧州的东塑明珠商贸城。"商贸城对我们商户是前两年免租金、第一年免物业费，加上其他方面的优惠，2年粗算下来能少支出40多万元，这样省下钱来慢慢积累客户人脉也不着急。"



这是中国政府正在推动的一项重大国家战略--京津冀协同发展中的一个缩影。



所谓"京津冀"，涵盖北京、天津两大直辖市和河北省11个地级市，人口超过1亿，GDP占全国的1/10以上。



另一方面，京津两地大城市病突出，周边尤其是河北省中小城市过于瘦弱，与京津两地差距明显，河北人均ＧＤＰ才是京津两市的40％左右。



如何治理大城市病，解决特大型城市人口膨胀、交通拥堵、环境污染、生态退化等问题，是世界范围内城市治理的难题。



2014年2月，中国提出了京津冀协同发展的重大国家战略。通过疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，走出一条内涵集约发展的新路子，探索出一种人口经济密集地区优化开发的模式，促进区域协调发展，形成新增长极。



3年来，该战略取得了阶段性成效。三地不仅发布实施了中国首个跨省市的五年规划，编制完成了京津冀空间规划，还相继出台了京津冀交通、生态、产业等12个专项规划和一系列政策意见，推动三地实现"一张图"规划、"一盘棋"建设、"一体化"发展。



产业一体化是有序疏解北京非首都功能、推动京津冀协同发展的实体内容和关键支撑。3年来，三地调整实施了一批重大产业项目，2016年交出了一份可观的成绩单：北京经济增速达到6.7％，服务业占地区生产总值比重达到80.3％；天津经济增速达9％，继续位居全国前列；河北省经济增速6.8％，产业实现"健身增效"。



随着京津冀地区城际铁路网规划的获批，预计到2030年将基本形成总长3400公里的城际铁路网，京津冀1小时交通圈和半小时通勤圈初步形成，异地上班正成为现实。



【来源：人民日报 编辑：木合塔尔·木拉提】