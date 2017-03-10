哈埃政府间委员会第五次会议在开罗举行

哈通社阿斯塔纳 -- 据文化和体育部消息，哈萨克斯坦-埃及政府间委员会第五次会议于10日在埃及首都开罗举行，文体部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒出席会议。

双方就进一步推动两国文化、历史遗产、体育、旅游、教育、宗教、经贸、能源、农业、投资、医疗和药物生产等领域的合作关系进行了讨论。

穆罕麦迪吾勒说："去年是两国建交25周年。在这期间，哈埃双方在所有领域的合作关系得到了高速发展。其中，文化和教育领域的合作有了新的进展。"



根据会议结果，双方签署了哈埃政府间委员会第五次会议纪要。根据纪要，双方就在阿斯塔纳世博会框架下举办埃及艺术和文化作品展、埃方为即将在哈萨克斯坦国家博物馆开设的埃及展厅提供古埃及历史文物、埃方为哈方培训博物馆管理人才等达成共识。



此外，穆罕麦迪吾勒还同埃及投资和国际合作部部长赛哈尔.纳赛尔、埃及文化部部长黑勒米·纳姆纳姆、埃及古物部部长卡勒德•阿尔•阿纳尼和开罗市市长举行会晤，并签署了一系列重要的合作协议。其中包括，哈萨克斯坦国家图书馆和埃及国家图书馆、哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部和埃及宗教事务部、埃及国家遥感空间科学局（NARSS）和哈萨克斯坦航航天公司之间的合作备忘录等。





期间，穆罕麦迪吾勒还向位于开罗市友谊和自由公园的哈萨克诗圣阿拜半身像献花，并参观了拜巴斯苏丹清真寺。



【编译：小穆 审校：金桥】