中国器官捐献排名世界第二 仅次于美国

哈通社阿斯塔纳--据中国《人民日报》消息，"去年中国公民身后捐献4080例，完成了1.3万例器官移植手术。中国已经成为世界上排名第二的器官移植大国，器官捐献数量也在世界排名第二，仅次于美国。手术成功率比以前大大提高，其中肝移植的一年成活率超过了95%。"中国人体器官捐献与移植委员会主任委员黄洁夫日前表示。

身为全国政协委员的黄洁夫在中国两会期间接受了媒体采访。黄曾任中国卫生部副部长，今年2月，他赴梵蒂冈出席了"反对器官贩卖全球峰会"。



黄洁夫介绍，从2015年起，公民死亡之后自愿器官捐献成为中国器官移植使用的唯一渠道。到去年底，仅在中国电商公司阿里巴巴旗下的支付应用支付宝开通的"器官捐献登记"中，就有超过10万人参与了志愿登记。



黄洁夫也直言不讳，中国目前还面临着器官移植管理体制不够完善、专业医生短缺、手术费用较高等短板。他举例说，中国每年有30万人可以接受器官移植手术挽救生命、减少病痛，但官方登记等待器官移植的只有3.1万人。



"最大的难点在于我们缺少医生和符合资质的医院"。黄洁夫说，去年中国公民捐赠的器官比起前几年翻了几番，但当年心脏移植手术只做了380多例，肺移植手术204例。



但他透露，未来5年，中国的器官移植医院将增加到500家。