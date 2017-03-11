朴槿惠遭罢免第二天仍留在青瓦台保持沉默

哈通社阿斯塔纳--据韩联社消息， 10日被弹劾罢免的前总统朴槿惠目前仍留在总统府青瓦台官邸，且没有就宪法法院的宣判结果表态。据观测，朴槿惠今日将继续在青瓦台官邸独处，就宣判结果表态的可能性也极低。

据悉，宪法法院以全员赞成决定罢免总统后，朴槿惠受到巨大的精神冲击。朴槿惠方面一位相关人士当天接受韩联社记者电话采访时表示，朴槿惠受到多方面的冲击，需要时间来平复自己的心情。



据介绍，朴槿惠将在位于首尔三成洞的私邸完成修复后从青瓦台官邸移至私邸。有观测认为，从私邸维修进展来看，朴槿惠最快将于12-13日回到私邸。青瓦台一位负责人表示，目前私邸的相关工作尚未完毕，朴槿惠无法在今日内回到私邸。





图为1970年代在韩国农村改革运动"新村运动"的现场，朴槿惠（右一）勉励居民。韩联社 (END)



朴槿惠私邸位于首尔三成洞，建于1983年，内部设备陈旧需要维修。朴槿惠原计划彻底进行修缮，但因深陷"亲信门"导致维修工作未能正常开展。朴槿惠自1990年起到入住青瓦台前一直住在这里。



韩国宪法法院10日对总统弹劾案作出裁决，宣布国会在去年12月提出的总统弹劾案成立。朴槿惠随即被罢免，成为韩国宪政史上首位被弹劾下台的总统。