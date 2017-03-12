中国破获一起特大窃取出售公民个人信息案

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哈通社阿斯塔纳--据中国《人民日报》消息，中国公安部近日指挥破获一起特大窃取出售公民个人信息案。据统计，这些被窃取的公民个人信息多达50多亿条，涉及交通、物流、医疗、社交、银行等。犯罪分子将盗取的网络账号、密码、身份证号、电话号码、物流地址等公民个人信息，通过聊天工具、论坛等渠道在互联网上出售。

随着信息技术和互联网技术在中国的迅猛发展和普及，"互联网+"几乎触及了中国社会的每个角落，它在给老百姓带来便利的同时，也给个人信息保护提出了更大挑战。在用户自身个人信息保护、服务提供商以及法规政策监管等层面，一旦某个环节出现漏洞，个人信息就有可能泄露，被不法分子窃取利用。

据悉，中国政府正从立法、执法及建标准、提高公民保护意识等多方面，促进网络个人信息保护。

3月8日提请十二届全国人大五次会议审议的民法总则草案规定，自然人的个人信息受法律保护。任何组织和个人应当确保依法取得的个人信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输个人信息，不得非法买卖、提供或者公开个人信息。

中国公安部门开展了一系列专项整治行动。2016年公安机关相关部门共侦破侵犯个人信息犯罪案件1800余起，抓获犯罪嫌疑人4200余人。

中国国家互联网信息办公室同时提示：一旦个人信息遭泄露，公民有权立即要求网络服务提供者删除有关信息，个人还可向有关部门投诉举报，通过法律手段维护自己的合法权益。

在全世界范围内，网络安全威胁和风险也是一个突出问题。美国国家安全局NSA曝出的"棱镜门"监听事件，近日维基解密曝光的美国中情局(CIA)通过手机、电视等智能终端实施监听的丑闻，令人们意识到，个人信息安全极度脆弱。一些跨国电信诈骗案件表明，打击网络信息犯罪需要展开国际合作。