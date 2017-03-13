阿斯塔纳首次举办罗马秋冬时装周选拔赛

哈通社阿斯塔纳 -- 罗马秋冬时装周选拔赛12日首次在阿斯塔纳举办，这也是中亚国家首次举办罗马秋冬时装周选拔赛。我国顶级服装设计师、造型师、化妆师、摄影师参赛。

哈萨克斯坦著名设计师、罗马时装周中亚代表、亚洲时装展总裁哈纳特•萨吾染巴耶夫致辞。他表示，选拔赛在哈萨克斯坦首次举行。哈代表团在此之前曾以贵宾身份参加罗马时装周活动。2016年，意大利曾提议由哈萨克斯坦组织中亚地区选拔赛。



据萨吾染巴耶夫介绍，共有100余人申请参加比赛。来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚的选手已陆续抵达阿斯塔纳准备参加比赛。此外，乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦等国家选手也已提交在线申请。经评审团评选，共有25人获得参赛资格。



萨吾染巴耶夫表示，罗马秋冬时装周选拔赛将为哈萨克斯坦向世界介绍哈在服装时尚领域取得的成就提供机遇。



罗马秋冬时装周总决赛将于4月3日至7日在意大利首都罗马举行。届时，共有24个国家选手将参加比赛。



一年一度的罗马时装周活动是国际四大时装周之一，此前曾在日本、德国、波罗的海沿岸国家、俄罗斯等20多个国家举行。四大时装周基本上揭示和决定了当年及次年的世界服装流行趋势。罗马时装周所展示的服装多以精巧的设计和高超的后期处理享誉世界，特别是皮服、皮鞋、皮包等皮革制品在世界占有重要地位。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】

