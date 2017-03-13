阿希姆巴耶夫谈我国对外援助：帮助他国就是帮助自己

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）国际事务、国防和安全委员会主席玛吾廉•阿希姆巴耶夫13日在议会会议上强调，哈萨克斯坦有必要继续向需要帮助的国家提供持续的人道主义援助。

在马吉利斯政府时段的发言当中，阿希姆巴耶夫表示，近几年来，哈萨克斯坦向周边国家，尤其是阿富汗提供了大量食品、药品及其他必需品的物资及资金援助。



他表示，近几年哈萨克斯坦政府在此领域拨款3.5亿坚戈。



"国内有一种舆论认为，在本国仍有许多社会问题尚待解决之前，不应该对外进行援助。在这里，必须强调的是，我们要清楚的意识到，这类援助并不是在施恩于某个国家，或一次性的捐款。相反，它是持续多年的对外政策的一部分。许多经济合作与发展组织的成员国都有类似的政策。因此，要正确的认识对外援助的含义和目的，了解对外政策的重点。"阿希姆巴耶夫说。



阿希姆巴耶夫强调，削减对外援助的建议是不妥当的。因为一旦周边国家深陷动荡和落后的泥潭中无法脱身，则最终将影响到我们自身的发展。



"如果中亚地区沦为非法移民、恐怖主义泛滥的区域，那么哈萨克斯坦也将无法独善其身。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】