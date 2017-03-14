戈洛夫金：我希望下一场比赛在哈萨克斯坦举行

哈通社阿斯塔纳 -- 我国WBA（超级）、IBO和IBF、WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金（36-0，33KO）同下一场比赛对手美国WBA 中量级拳王丹尼尔•雅各布斯（32-1，29 KO）在纽约麦迪逊广场花园（Madison Square Garden）举行赛前发布会。

12日，双方进行了赛前一周称重仪式。结果显示，戈洛夫金体重为162磅（73.5公斤），雅各布斯体重为167.8磅（76.1公斤）。而一个月前，戈洛夫金体重为74.3公斤，而雅各布斯体重为78.7公斤。

发布会结束后，戈洛夫金在接受SecondsOut Boxing News网站采访时表示，下一场比赛有望在哈萨克斯坦举行。

"我希望把比赛带到'家'（指哈萨克斯坦）。因为，每个哈萨克斯坦人民希望亲眼看到我的比赛，他们希望感受到那种激情，这将成为历史。我非常尊重我的人民，是他们一直都在支持我，这对我来说很重要。"GGG说道。



据了解，戈洛夫金下一场比赛对手还未正式确定。戈洛夫金教练桑切斯和GGG本人也曾表示希望统一中量级的所有金腰带。目前，GGG只缺WBO的中量级金腰带，而这一金腰带得主、英国拳手比利•乔•桑德斯一直都在避免这一对决。

戈洛夫金与雅各布斯之战将于阿斯塔纳时间19日上午举行。届时，哈萨克斯坦国家电视台将现场转播该赛事。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】