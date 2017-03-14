叙利亚反对派代表团正式宣布将不出席阿斯塔纳和谈

哈通社阿斯塔纳 - 叙利亚反对派代表团正式宣布，将拒绝出席原定于今天（3月14日）举行的阿斯塔纳叙利亚问题和平会议第三轮会谈。

叙利亚反对派代表还指责俄罗斯及叙利亚政府无意落实于去年年底达成的停火协议。



受土耳其支持的叙利亚反对派代表团代表奥萨马•阿布•扎伊德说："由于俄罗斯在叙利亚仍然继续着针对平民的军事行动，并支持叙利亚政权的罪行，我们决定不出席阿斯塔纳叙利亚问题和平会议。"



他强调，他们已经将自己的这一立场，转达给了土耳其官方。



3月11日，叙利亚反对派代表团建议将本轮会谈延期举行，并称是否继续参加会谈，取决于叙利亚政府及其盟友对停火协议的落实程度。



叙利亚反对派代表团称，叙利亚政府及受伊朗支持的民兵始终没有停止针对大马士革、霍姆斯、德拉和伊德利卜等城市周边反对派控制区的轰炸，并正在试图攻占大马士革附近的两个区。



作为阿斯塔纳和谈主要参与者之一的叙利亚反对派最高谈判委员会特别代表萨利姆•阿勒穆斯列认为，俄罗斯放任叙利亚政府及其盟友随意行动，是导致反对派团体宣布抵制会谈的主要因素。



在接受沙特Al Hadath 电视台采访时，萨利姆•阿勒穆斯列说："若俄罗斯希望阿斯塔纳和谈能够取得有意义的结果，就应该履行其作为担保国应尽的责任。"



根据此前报道，阿斯塔纳叙利亚问题和平会议第三轮会谈定于3月14-15日举行。俄罗斯、伊朗和土耳其已经证实将出席会谈。13日，哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫表示，参会代表正陆续抵达阿斯塔纳。



【编译：木合塔尔·木拉提】