地方人事大调整 四州州长易人

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫14日签署总统令，任命曼吉斯套、阿克莫拉、北哈州、卡拉干达等四州州长。

根据总统令，耶拉勒•托赫詹诺夫被任命为曼吉斯套州州长，玛力克•穆尔扎林为阿克莫拉州州长，胡玛尔别克•阿克萨哈洛夫为北哈州州长，叶尔兰•霍夏诺夫为卡拉干达州州长。



耶拉勒•托赫詹诺夫1963年出生，西哈州人。1988年毕业于卡拉干达国立大学，法学家。2001-2006年间担任卡拉干达州副州长，2006-2008年间担任司法部宗教事务委员会主席，2008年起担任总统办公厅民族和睦大会秘书处主任。



玛力克•穆尔扎林1971年出生，阿克托别人，政治学博士。1996年毕业于俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系学院和美国耶鲁大学管理学院（2006年）。曾担任哈萨克斯坦驻俄罗斯使馆第一秘书（1996-2004年）、北哈州副州长和第一副州长（2006-2008年）、总统事务管理局第一副局长（2016年）等职务。



胡玛尔别克•阿克萨哈洛夫1965年出生，库斯塔奈人。毕业于莫斯科国立农业工程大学（1987年）。曾担任江布尔州副州长和祖国之光党秘书长等职务。



叶尔兰•霍夏诺夫1962年出生，杰孜卡兹甘人，机械工程师，经济学家。1984年毕业于卡拉干达理工学院，获得机械工程学位。1991年在前苏联外贸研究院高等商业学院深造，主修经济学。曾在杰孜卡兹甘州ҒӨБ纺织厂、州政府对外经济联络部、参议院、运输和通讯部、交通民用航空委员会、哈萨克斯坦政府总理办公室任职。2012年2月至今任总理办公室主任。



【编译：小穆 】