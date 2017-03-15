俄对叙反对派武装拒绝参加阿斯塔纳会谈表示遗憾

哈通社阿斯塔纳 -- 据新华网消息，正在哈萨克斯坦阿斯塔纳参加叙利亚问题会谈的俄罗斯代表团团长拉夫连季耶夫14日对媒体表示，他对叙反对派武装拒绝参加第三轮叙利亚问题高级别会谈表示遗憾，认为叙反对派杜撰理由拒绝参加会谈。

第三轮叙利亚问题高级别会谈14日在阿斯塔纳举行，内容主要涉及停火协议执行情况以及战俘交换等。参加会谈的有俄罗斯、伊朗、土耳其和叙利亚政府代表团以及联合国、美国和约旦的观察员，但作为谈判关键一方的叙利亚反对派武装以停火协议没有得到遵守以及俄罗斯空军轰炸其阵地为由拒绝参加会谈。

拉夫连季耶夫对此表示，叙利亚反对派武装认为停火协议没有得到遵守导致局势升级，俄方不同意这一说法。俄方认为叙利亚紧张局势目前已大为缓和，虽然有时会出现某些挑衅行为，但这不意味着应放弃对话。

拉夫连季耶夫对叙利亚反对派武装未能参加本轮会谈表示遗憾。他认为，如果叙反对派武装能参加本轮会谈，会谈取得进展会快一些。但不管叙反对派武装是否参加本轮会谈，有关叙利亚问题的谈判都会继续向前推进，俄罗斯将在本轮会谈期间同伊朗和土耳其就叙利亚问题积极展开磋商。

此前，有关叙利亚问题的高级别多方会谈已在阿斯塔纳举行两轮，叙利亚政府和反对派武装均派代表出席。在前两轮的会谈中，俄罗斯、土耳其和伊朗同意建立三方联合机制监督叙利亚境内的停火。



【编辑：木合塔尔·木拉提】