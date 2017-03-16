纳乌鲁兹节期间首都将举办一系列庆祝活动

哈通社阿斯塔纳 - 阿斯塔纳市将于3月21-23日举行系列活动庆祝传统佳节纳乌鲁兹节。

阿斯塔纳市政府新闻发言人埃勒维拉•居尔艮巴耶娃15日表示，首都多个广场将被开辟为庆典区域，组织各类活动，为市民庆祝节日提供场地和服务。



根据法定节假日调休安排，今年纳乌鲁兹节期间，哈萨克斯坦人将迎来5天长假（3月19-23日）。首都各类庆祝活动也将在这一节假日期间集中举办。



据悉，首场庆典活动将于21日在首都"萨热阿尔卡"运动中心举行。



在"可汗大帐"商业娱乐中心附近的广场上，21-23日期间，也将举行一系列庆祝活动。目前相关的民俗活动及娱乐设施已经在广场上搭建完毕。



此外，21-22日两天，在首都"哈萨克耶勒"纪念碑前的广场上及青年剧院等地，均将举办丰富多彩的庆祝活动。



活动期间，游客及市民还可在阿斯塔纳市各广场的民俗活动村内品尝美味的哈萨克传统美食。



每年的3月21日为国际纳乌鲁兹节，这一天是天文学上的春分，意味着春天的开始，也被视为传统新年的第一天。

纳乌鲁兹节是哈萨克人最重要的节日之一。

在哈萨克草原上，庆祝这一节日的传统已经延续了近3000多年。



【编译：木合塔尔·木拉提】