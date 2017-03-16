专家预测美国联邦储备升息对坚戈的影响

哈通社阿斯塔纳 -- 财经专家、艾福瑞公司分析部门副主任纳塔利亚•米勒恰科娃日前在接受哈通社记者采访时，预测了美国联邦储备的升息对坚戈造成的影响。

米勒恰科娃说："美国联邦储备升息后，美元兑坚戈汇率或将保持在1:318至1:325之间。而美元兑卢布则有可能保持在1:58至1:59之间。若美元兑卢布汇率暂涨至1:60也不足为奇。卢布对坚戈汇率或将保持在1:5.35至1:5.5之间，而欧元兑美元汇率则有可能保持在1:1.07至1:1.076之间。尽管美国联邦储备升息，也不会对汇率的稳定性造成太大影响。因为这本就在预料之内。"



据米勒恰科娃介绍，美国联邦储备的升息不会对坚戈走势造成显著影响。



"坚戈走势与油价、宏观经济指标及财务监管机构的通货膨胀控制能力有着直接关系。根据我们的预测，2017年，哈萨克斯坦食品价格通胀率将保持在8-8.5%之间。"米勒恰科娃说。



3月15日，3月15日，美国联邦储备系统将年基准利率从0.5-0.75%提升至0.75-1%。



美国联邦储备升息后，布兰特原油价格上涨至52美元/桶，并于近期内或将涨至53美元/桶。



【记者：扎斯吾兰•卓勒德巴耶夫 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】