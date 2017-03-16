德法两国同时发生邮包炸弹袭击事件 造成一人受伤

哈通社阿斯塔纳 - 3月16日，位于柏林的德国财政部办公室及位于法国首都巴黎的国际货币基金组织办公室同时发生邮包炸弹袭击事件。万幸的是，两起袭击仅造成一人受轻伤。

据悉，位于柏林财政部16日收到一个含有爆炸物的包裹，所幸当时没有人打开，爆炸装置随后由警方安全引爆。

装有"爆炸性物质"的包裹是寄给德国财政部长本人。邮件收发室的工作人员发现收到的包裹疑似装有爆炸物，立即报案。拆弹专家随后赶到，将包裹送到安全地点，拆除爆炸物的引线，安全引爆炸药。警方表示，还好当时没有人拆除包裹，否则包裹内的制作烟花爆竹的爆炸物足以造成严重伤亡。

值得关注的是，事件恰好发生在美国新任财长首次到德国出席G20部长会议，到访柏林财政部的前一天。目前，柏林刑侦局已接手这起案件的调查工作。

同一天，法国巴黎警方表示，位于巴黎中部的国际货币基金组织办公室（International Monetary Fund），发生邮包爆炸事件，一人受轻伤。

据《法新社》引述法国巴黎警方消息称，伤者是基金组织的职员。涉案邮包被拆开后突然爆炸，导致该名职员的脸部和手部受伤。

有警方消息指，为"以防万一"，数人已被疏散到出事建筑外。

目前尚不清楚这两起案件是否存在联系，也没有相关组织或个人宣称对此负责。



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