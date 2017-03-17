《美女与野兽》因"同性角色"陷争议 文体部或将限制儿童观众观看

哈通社阿斯塔纳 - 文化和体育部或有可能考虑提高争议影片《美女与野兽》的观众年龄限制。

本月初，俄罗斯媒体报道称这部影片中存在同性恋角色，"而且出现在一个‘性变态'的场景中"。



据了解，由英国女演员艾玛•沃特森(Emma Watson)饰演美女(Belle)的影片里中，确实存在一位同性恋角色，这个名叫乐福(LeFou)的角色由美国演员乔什•盖德(Josh Gad)扮演。



影片导演比尔•康顿(Bill Condon)在接受一家英国杂志采访时认为这一角色的存在"无可非议"，而且骄傲地指出它将是第一部出现同性恋角色的迪士尼影片。



一位推动禁止向未成年人传播"同性恋宣传"议案的俄罗斯议员维塔列•米洛诺夫据此要求俄文化部禁止该片在俄罗斯境内的播送。



俄媒体报道称，3月7日俄文化部将该片的放映标准确定为16岁以上。



相关报道也在我国国内亦引起了部分争论。



据哈萨克斯坦文化和体育部文化和艺术司副司长库慕斯•赛伊托娃透露，迪士尼公司已于14日向文体部提交了申请报告，强调在我国放映的《美女与野兽》一片当中没有色情或违反哈萨克斯坦法律的其他视图、画面片段。



"迪士尼公司解释称，俄罗斯提高该片的放映标准并非出于‘色情'画面的缘故，而是担心其中的喧闹场景不利于年幼儿童的观看。"她说。



赛伊托娃表示，文体部相关人员将对影片进行审核，并作出最终决定，即是否提升该片的观众年龄限制。



不过她同时表示，至少从目前的预告片中，并为未发现存在“色情内容”。



定位为"儿童电影"的音乐剧《美女与野兽》即将在哈萨克斯坦公映。根据相关消息显示，影片在我国国内的放映标准目前为"БА"级，即允许12岁以上儿童观看。



而从影片美版预告片中可以得知，《美女与野兽》在美国被定位为"适合6岁以上观众观看"的影片。