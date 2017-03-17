促进哈中文化交流 中国哈萨克族青年导演正在制作丝路主题动画长片

哈通社阿斯塔纳 - 来自中国新疆阿勒泰的哈萨克族青年导演阿尔斯别克•努汗正在制作一部90分钟的动画长片。

据悉，这部影片将以丝绸之路为主线，讲述一个围绕哈萨克传统文化的传奇故事。



在此之前，这位年轻导演的处女作--一部8分钟的动画短片《我，来自草原》入围中国四个电影节，并获得多项大奖。







《我，来自草原》讲述了一个名叫艾巴尔的哈萨克少年，同其父亲一起，毫无畏惧的面对袭击羊群的野狼，保卫家园的故事。



短片的艺术性与故事性，以及导演在人物塑造中的精湛技艺得到了电影节评委们的高度评价。



这部短片一举囊括了第十五届北京电影学院"动画学院奖"最佳导演奖、第二十三届北京大学生电影节第一届飞鹰原创微电影大赛动画单元金奖、第二十三届北京大学生电影节第十七届大学生原创影片大赛动画单元最佳动画短片奖、第25届中国金鸡百花电影节第二届国际微电影优秀短片奖等荣誉。







评委们均表示，他们相信这位年轻的导演，今后将在促进哈萨克文化与中国文化之间的相互交流中，发挥巨大的影响力。



值得一提的是，阿尔斯别克还被评为中国2016年度最佳动画师。



目前其新动画长片的制作仍在进行当中。



【编译：木合塔尔·木拉提】